التقارير التفاعلية.. رؤية جديدة

المصدر: فراس المسدي

تماشياً مع رؤية حكومة دبي الذكية في تقديم الأفضل دائماً في قطاع الخدمات الحكومي، تم توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وموقع «DXBinteract.com» لتزويد البيانات والتقارير التفاعلية، والتي تعطي صورة أوضح للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقارية بطريقة تحليلية صحيحة، لاتخاذ القرار الصائب، سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار.

هذه البيانات المفتوحة التفاعلية ستدعم التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العقاري، إذ سيتم توفير بيانات تفاعلية عن أسعار العقارات بحسب المنطقة المراد الاستثمار فيها، مثل منطقة «داون تاون»، و«دبي هيلز»، وغيرها. وبحسب نوع العقار، سواء كان فللاً، أو بيوتاً، أو مكاتب أو أي عقار آخر، إن كان «على الخريطة» أو جاهزاً.

كما يُمكنهُم من خلال هذا الموقع رؤية التغيرات الجارية في السوق العقارية حسب الخريطة، ومتابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري، لأن بعض المشروعات قد تُباع في سوق البيع، أو من قِبل المطور العقاري. هذا الموقع يوفر الأسعار المطروحة لدى المطورين العقاريين أو الوحدات المتوافرة في سوق إعادة البيع.

ومن خلال هذه البيانات، سيتم تقديم المساعدة للمستثمر والمالك والمستأجر، ومعرفة الأمور التي تحدث في السوق العقارية، ونسبة الإنجاز التي تم التوصل إليها، بحسب المسح من دائرة الأراضي والأملاك.

وبهذه الطريقة، لن يكون لدى المستثمر أي خوف أو قلق، لأن مصدر المعلومات هي الحكومة، وبالتالي هي مصدر الثقة والأمان.

ومن خلال التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإننا نقوم بتنظيم هذه البيانات في أطر معينة، توفر المعلومات التي يحتاجها المستثمر، ليشتري ويبيع، ويتخذ قراراً صحيحاً، ما يسهم في إضافة الصدقية والشفافية، نظراً لأنه لا يمكن للمطور العقاري أن يقوم بعملية البيع بسعر أعلى من أسعار السوق المطروحة، والأمر أيضاً لا يقتصر على الأفراد فقط، بل على الشركات أيضاً، إذ يمكن من خلال هذه البيانات معرفة: مؤشرات الطلب والعرض على المناطق المختلفة في الدولة، وما العروض المتوافرة، فضلاً عن معرفة المشروعات «قيد الإنجاز»، وكم مشروعاً سيتم تسليمه في الوقت الذي أحضر أنا فيه لإنشاء مشروعي.

ويمكن كذلك معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقارية أثناء تغير الأسعار، إضافة إلى توفير فرص مثلى لحماية معلومات المستهلك، من خلال تطوير حلول مهمة لتحديات العصر الراهن.

تسهم البيانات التفاعلية في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة والبناء العقاري، مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقارية أثناء تغير الأسعار، تبعاً للمرحلة التي يمر بها، تماماً مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها.

وتدرك دائرة الأراضي والأملاك جيداً مدى اهتمام المستثمرين، سواء كانوا في دبي أو الأجانب من خارجها، بمعرفة هذه البيانات التفاعلية، إذ ستزيد ثقة المستثمرين بالتعامل مع المطورين العقاريين، وتحديد قراراتهم بصورة صحيحة، لأن الكثير منهم قد يتردد في عملية الشراء أو البيع لمجرد سماع وجود تغيرات، لكن ذلك يتغير عند توفير البيانات الصحيحة 100%، وفقاً لتغيرات السوق العقارية لحظة بلحظة، بشكل مباشر، واعتماداً على ما يرغبون في معرفته، كتحديد المنطقة مثلاً، أو نوع السكن العقاري، إن كان جاهزاً أو على الخريطة.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوراتك»

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