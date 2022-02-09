تكاليف الإنشاءات في أبوظبي تسجل ارتفاعاً بنسب تصل إلى 15.2%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أظهر تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، أن تكاليف الإنشاءات في الإمارة شهدت ارتفاعات بنسب تصل إلى 15.2% خلال الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة لارتفاع الطلب، واستمرار موجة التضخم العالمية بعد تعافي القطاعات الاقتصادية، خصوصاً قطاع البناء والإنشاءات من آثار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وكشف المركز في تقرير أصدره أمس، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في الربع الرابع من عام 2021 إلى 102.6 نقطة مقارنة بـ94.2 نقطة في الربع نفسه من عام 2020.

ولفت «إحصاء أبوظبي» إلى أن أسعار ثماني مجموعات رئيسة تسهم بنسبة 99% في تكاليف الإنشاءات، شهدت ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ ارتفعت أسعار «مجموعة القوى العاملة» التي تسهم بنسبة 36.8% من تكاليف الإنشاءات، بنسبة 14.1%، كما ارتفعت أسعار «مجموعة مواد التشطيبات» التي تسهم بنسبة 23.3% من تكاليف الإنشاءات، بنسبة 7.6% خلال الفترة نفسها.

بدورها، ارتفعت أسعار «مجموعة المعدات» التي تسهم بنسبة 5% من تكاليف الإنشاءات بنسبة 15.2%، كما ارتفعت أسعار «مجموعة مواد الإنشاء» التي تسهم بنسبة 7.2% من الكلفة، بنسبة 5%.

وارتفعت كذلك أسعار «مواد الأعمال الكهربائية» التي تسهم بنسبة 6.5% من تكاليف الإنشاءات، بنسبة 6.6%، كما ارتفعت أسعار «مجموعة الخدمات» التي تسهم بنسبة 4% من إجمالي تكاليف الإنشاءات، بنسبة 7.4%.

وارتفعت أسعار مجموعتي «الأعمال الميكانيكية الخاصة بالتصريف الصحي»، و«الأعمال الميكانيكية الخاصة بالتكييف» بنسبتي 10.3% و13.3% على التوالي، وتسهم المجموعتان بنسبة من تكاليف الإنشاءات تبلغ 5% و12.1%.

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