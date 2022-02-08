دبي تتصدّر الأسواق العالمية في ربحية الغرف الفندقية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

تصدّرت كل من دبي ومدينة ميامي الأميركية قائمة الأسواق العالمية في الأرباح التي حققتها الفنادق لعام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر STR» المتخصصّة في الأبحاث الفندقية.

ووفقاً لبيانات المؤسسة الخاصة بالأرباح والخسائر للعام بأكمله، وصل إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في دبي إلى 95%، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وقالت «إس تي آر» إن متوسط الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في دبي وصل إلى 89.68 دولاراً، ما يمثل 95% من عام 2019، بفضل استضافة «إكسبو 2020 دبي».

وتجاوز إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في ميامي مستويات عام 2019 بنسبة 14 نقطة مئوية.

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