«جمارك دبي».. 100% لا ورقية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة جمارك دبي مواصلتها تحقيق الإنجازات في منظومة التميز الحكومي، حيث حصلت على ختم «100% لا ورقية» من قبل هيئة دبي الرقمية.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن الإنجاز الجديد يأتي في إطار تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، ورفعاً لمستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي.

وتسعى «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» إلى توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام، ما ينقذ 130 ألف شجرة، كما سيوفر سكان وزوار دبي 40 ساعة للشخص الواحد في السنة، وأكثر من 900 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.

40.6 مليون ورقة

وأفادت «جمارك دبي» بأنها، مع حصولها على ختم «100% لا ورقية»، تكون الدائرة قد نجحت في الاستغناء عن 40.6 مليون ورقة طباعة، استناداً إلى استهلاك عام 2018، إذ شرعت الدائرة خلال 2019 في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بخفض نسبة استخدام أوراق الطباعة بواقع 50.58%، لترتفع إلى 97% في أبريل 2020، وصولاً إلى نسبة 100% في عام 2021.

مبادرات نوعية

وأوضحت «جمارك دبي» أنها نفذت العديد من المبادرات النوعية، لتحقيق هذه النتيجة، منها الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ في الحالات التي لا تستوفى فيها الرسوم الجمركية، والأرشفة الإلكترونية لمستندات البيانات الجمركية ووثائق المطالبات، ورقمنة المواد التدريبية باستخدام الأجهزة الذكية، والتدريب عبر الإنترنت، والاستبيانات الإلكترونية، وأنظمة الحضور والانصراف البيومترية للدورات التدريبية، والإقرار التلقائي باستلام الوثائق عبر البريد الإلكتروني، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية في إنجاز معاملاتهم.

تحول شامل

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن حصول الدائرة على ختم «100% لا ورقية» يؤكد ريادتها في التحول الرقمي الشامل والمتكامل، ويشير إلى جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية والمدعومة ببيئة رقمية تتمتع بالاستباقية والكفاءة والفاعلية، وتراعي مبدأ سعادة المتعاملين.

وأكد حرص الدائرة على دعم مسيرة إمارة دبي في التحول الرقمي، وترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية.

بنية رقمية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في «جمارك دبي»، جمعة الغيث، إن البنية الرقمية التي تمتلكها «جمارك دبي»، والمشروعات المبتكرة التي طورها قطاع التطوير الجمركي، أسهمت في تسريع وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين.

وأوضح: «مكّنت أنظمتنا التقنية وفي مقدمتها نظام (مرسال2)، المتعاملين، من إنجاز معاملاتهم عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومن أي مكان، وقد أسهمت هذه الأنظمة في استمرارية العمل بسلاسة ومواصلة تقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة خلال فترة العمل عن بعد».

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