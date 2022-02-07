مناقصة لبيع ماسة بوزن 1086.10 قيراط في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مناقصة لبيع ماسة مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات بوزن 1086.10 قيراط خلال الأسبوع الجاري.

تقام المناقصة تحت إشراف شركة كوين إنترناشيونال، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبرايرالجاري ، ومن المتوقع أن يجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل قطاع تجارة الماس.

وتعد الماسة المستوردة من جنوب أفريقيا أكبر ماسة خام مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات يتم عرضها للبيع في بورصة دبي للماس. ولقي هذا الخبر اهتماماً عالمياً كبيراً، نظراً لحجم الماسة الكبير، حيث استقبلت دبي خلال هذا الأسبوع مجموعة من خبراء الماس من مختلف أنحاء العالم، لمشاهدة الحجر المميز قبل بيعه.

يذكر أن بورصة دبي للماس استضافت ست مناقصات كبرى خلال العام الجاري لقطع ماس خام بيعت بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار.

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