سيارات بقيمة 500 مليون درهم في الدورة السابعة لمعرض "كاستم شو الإمارات 2022"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

افاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كاستم ايفينت"، جمال صالح بن لاحج ، بأن "الدورة السابعة من معرض "كاستم شو الامارات 2022" والتي ستطلق أعمالها في الفترة من 25 الى 27 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي ستتضمن سيارات ودراجات نارية معدلة تصل إجمالي قيمتها إلى 500 مليون درهم".

وأشار على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي لاعلان اطلاق الدورة الجديدة للمعرض، إلى أن النسخة المقبلة من المعرض المختص بأسواق وصناعة المركبات المعدلة تعد من النسخ الاستثنائية وذلك لكونها تتزامن مع معرض اكسبو دبي 2020 ، إضافة إلى أنها ستشهد مشاركة سيارات ودراجات نارية معدلة منها سيارات نادرة لشباب اماراتيين من الجنسين".

وأوضح أن "المعرض المتخصص في عرض السيارات والدراجات النارية المعدلة في المنطقة، تمكن من عقد اتفاقية شراكة مع منظمة "سيما" الامريكية العالمية المختصة في ذلك المجال"، لافتا إلى أن "قطاع السيارات العالمية يشهد نموا متزايدا، اذ بلغت قيمة سوق السيارات المعدلة دوليا ما يقدر بنحو 42 مليار دولار أخيرا".

واضاف أن "المعرض شهد تطورا كبيرا منذ انطلاقه في عام 2015 على مساحة 15 ألف قدم مربع داخليا و12 ألف و310 قدم مربع في المساحة الخارجية حتى وصل الى 47 الف قدم مربع داخليا وخارجيا في عام 2019، وبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض في دورته الاخيرة 37 شركة سيارات محلية وعالمية، كما استقبل المعرض 160 الف و300 زائر منذ انطلاقه وحتى عام 2021 على الرغم من الظروف التي مر بها العالم من المتغيرات التي فرضتها الجائحة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمعرض "كاستم شو الامارات" عمر العطار، إن "المعرض سيشهد عدد كبير من المشاركات المحلية والدولية وخصوصا في ظل التعاون مع منظمة "سيما العالمية" حيث وافقت على المشاركة بعدد كبير من الشركات الامريكية".

وأشار إلى أن "الدورة السابعة للمعرض ستتضمن إطلاق مسابقات نوعية للمشاركين وللجمهور حيث تبلغ قيمة الجوائز نصف مليون درهم اضافة الى جائزة قيمة للفائزين في فئة الدراجات النارية المعدلة عبارة عن دراجة نارية طراز حديث، كما سيضم المعرض فعاليات مختلفة للأطفال والعائلات".

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