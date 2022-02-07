«كهرباء دبي» تحذّر المتعاملين من رسائل بريد احتيالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين وأفراد المجتمع، تزعم أنها صادرة من الهيئة وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير أو الإجابة عن بعض الأسئلة للفوز بجوائز، مؤكدة أن هذه الرسائل لا تصل من النطاق الرسمي (dewa.gov.ae)، وغالباً ما تتضمن روابط إلى مواقع إلكترونية احتيالية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنها تحث جميع المتعاملين وأفراد المجتمع، على عدم التجاوب إطلاقاً مع هذه الرسائل أو الضغط على أي رابط تتضمنه، والتأكد دائماً من اسم النطاق (domain) الذي يصل منه البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه للحصول على المعلومات الرسمية، يرجى دائماً الرجوع للموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (https://www.dewa.gov.ae) وحسابات الهيئة الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز رعاية المتعاملين على الرقم 6019999-04، لافتة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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