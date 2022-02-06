اعتبرتها «تجربة سفر لا تنسى».. سائحة بلغارية تفقد أموالها في المطار.. وشرطة دبي ترسلها إليها بعد إقلاع الطائرة

المصدر: دبي ــ وام

تسلمت مسافرة أوروبية، بعد وصولها إلى وطنها، حقيبة فقدتها في مطار دبي الدولي، تحوي مبلغ 9150 دولاراً وأوراقاً مهمة، حرصت شرطة دبي على إرسالها بعد التأكد من هويتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة في شرطة دبي، العميد حموده بالسويدا العامري، أن أمن المطارات يحرص على المفقودات التي يُعثر عليها في مطارات دبي، والبحث عن أصحابها والتوصل إلى بياناتهم الشخصية، وتتبع سير رحلاتهم، في سعي لإعادة حقائبهم أو أغراضهم الشخصية أو المبالغ المالية إليهم، وترك أثر إيجابية وسمعة طيبة عن تجربتهم في الدولة عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، والتأكيد على أننا وطن الأمن والأمان.

وأوضح أن المسافرة الأوروبية فقدت حقيبتها قبل صعودها في رحلة عودتها إلى وطنها بلغاريا، وبعد التأكد من شخصية المسافرة، وإثبات ملكيتها للحقيبة التي كانت تحتوي على المبلغ، وبعض الأوراق المهمة، تواصلنا معها، وأرسلنا الحقيبة لبلد المسافرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الشأن.

من جانبها، أعربت المسافرة الأوروبية عن الشكر الجزيل لشرطة دبي، لحرصها على إيصال الحقوق لأصحابها وحفظها من الفقدان، وسعيهم المستمر لإسعاد السياح والزائرين، والمساهمة في منحهم تجربة سفر لا تنسى.

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