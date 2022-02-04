تدشين مركز «كيوب الذهبي» لخدمات المستثمرين العقاريين في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشن مدير عام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي المفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر محمد الطاير، بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال المري، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، مركز خدمة المستثمرين العقاريين «كيوب الذهبي» في مركز دبي التجاري العالمي. وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ رؤية الإمارة لتقديم تجربة استثنائية للمستثمر العقاري، وتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في استقطاب الاستثمارات العقارية.

ويعدّ «كيوب» محطة متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، من ثماني جهات حكومية وخاصة، عبر رحلة قصيرة وسلسة دون الحاجة لمراجعة جهات عدة في مواقع مختلفة، وذلك لضمان تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها أفضل الخيارات للعيش والسكن والعمل، إلى جانب تعزيز جهود جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، دعماً لاقتصاد الإمارة.

وقال مطر محمد الطاير: «يسعدنا اليوم (أمس) تدشين مركز (كيوب الذهبي) في إمارة دبي، وذلك تأكيداً لنجاح هذه المبادرة والمركز في تأدية الخدمات ذات الصلة، بكل سلاسة ومرونة، ما يعزز من التكامل في الخدمات بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وهو الأمر الذي ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، في دعم كفاءة وأداء العمل المؤسسي الحكومي، وتوفير بيئة خدمات سريعة وموثوقة ومستدامة، والذي من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين».

ويشمل المركز الجهات التالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الصحة بدبي، وأمين خدمة تسكين، وشركة تأمين صحي، وأحد البنوك المحلية.

ويعدّ «كيوب الذهبي» المركز الثالث من نوعه في دبي، إلى جانب كل من مركز «كيوب» في مقرّ دائرة الأراضي والأملاك بدبي، و مركز «تمليك كيوب» في جبل علي. وسيقدم مركز «كيوب الذهبي» خدماته من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

• المركز الجديد يعزز ريادة دبي الإقليمية والعالمية في استقطاب الاستثمارات العقارية.

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