تداولات بـ 7.95 مليارات دولار في بورصة دبي للذهب خلال يناير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن تسجيلها معدل اهتمام شهري مفتوحاً بلغ 128 ألفاً و828 عقداً، وتداولات بقيمة 7.95 مليارات دولار خلال يناير 2022، مع سعي الأعضاء والمشاركين في السوق إلى تحسين قدرتهم على إدارة المخاطر.

وأفادت في بيان، بأنه في ظل رغبة المشاركين في السوق، بالاستثمار في الأصول الآمنة مثل المعادن الثمينة خلال يناير، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي لعقد الذهب لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع بنسبة 95% على أساس سنوي.

كما استفاد المشاركون في السوق من مجموعة عقود الروبية الهندية التي توفرها البورصة، إذ سجل «عقد خيارات الروبية الهندية» 844 عقداً، كما سجل «عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل» تداولات قوية بلغت 26 ألفاً و963 عقداً بقيمة 201.23 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن عمليات التداول خلال يناير 2022 تأثرت بعوامل عدة، أهمها عدم استقرار أسعار الأسهم، والتوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، ما دفع المشاركين في السوق للبحث عن استثمارات آمنة تحميهم من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة.

وأضاف: «لدينا مجموعة قوية من المنتجات لعام 2022، إذ نخطط قريباً لطرح عدد من العقود والخدمات التي نتوقع أن تلقى استحسان قاعدة أعضائنا».

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