4 آلاف شركة في الدورة 27 من معرض "غلفود 2022"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود غلفود، أكبر معرض عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، للانعقاد على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بين يومي 13-17 فبراير 2022. ويهدف المعرض في دورته الـ 27 إلى تعزيز التواصل وإحداث تغيير إيجابي يضمن مستقبلاً مشرقاً للقطاع.

وترسيخاً لحضوره القوي كأبرز معرض عالمي متخصص بقطاع الأغذية والمشروبات، يجمع معرض غلفود 2022 تحت مظلته أكثر من 4 آلاف جهة عارضة، إلى جانب نخبة من صناع السياسات ورواد الابتكار والتغيير في القطاع من 180 دولة مختلفة تتوزع على ست قارات بهدف تفعيل الحوارات الرامية للانتقال بأجندات العمل إلى حيز التطبيق، وتسليط الضوء على عدد من أهم القضايا والتقنيات الجديدة والتوجهات الناشئة في القطاع الذي يتأثر بتغير سلوكيات المستهلكين.

ويعرض المشاركون الجدد البالغة نسبتهم 40% من إجمالي الجهات العارضة مجموعةً واسعة من أحدث المنتجات والابتكارات في القطاع ليشكل غلفود 2022 بذلك أولى فعاليات العام الحالي التي تسلط الضوء فعلياً على أهم التوجهات العالمية المتغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات لمواكبة احتياجات المستهلكين.

ويشغل المعرض 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، ويركز جدول أعماله على مواضيع تشمل نمو التجارة الإلكترونية، والسبل الكفيلة بالانتقال من الحوارات نحو التطبيق الفعلي للأجندات المتعلقة بالتخلص من الهدر الغذائي، وتمكين المواهب الشابة في قطاع الأغذية، فضلاً عن استقطاب أشهر الطهاة العالميين للمشاركة في أبرز فعالياته.

و قال ، مدير معرض غلفود، مارك نابيرن إن "المعرض"يكتسب معرض أهمية بالغة في هذا الوقت نتيجةً للصعوبات في التواصل على مستوى القطاع. ويهدف المعرض إلى تقديم طرقٍ جديدة للعمل على مستوى منظومة الغذاء العالمية استجابةً لتداعيات أزمة كوفيد-19، ما يؤكد أهميته كأحد المعارض التي ينبغي حضورها من قبل المختصين.

ويدرك جميع العاملين في قطاع الأغذية بأن المعرض يوفر المنصة الأبرز عالمياً لتحديد أسعار الأغذية وعقد الشراكات التجارية، فضلاً عن دوره الفاعل في رسم ملامح مستقبل قطاع الأغذية العالمي".

وأضاف نابير: "يسلط برنامج فعالية غلفود إنسباير الجديدة الضوء على نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتطوره المتسارع والمدفوع بزيادة التوجه نحو عمليات التسوق وتوصيل السلع عبر الإنترنت، فضلاً عن إلقاء نظرة معمقة على مجموعة من المواضيع والفرص الرئيسية، ومعرفة السبل التي تتيح للأسواق الرقمية لعب دور مزدوج يتمثل بتغيير وتسهيل عمل سلسلة التوريد لقطاع الأغذية والمشروبات".

واستناداً إلى شهرته الواسعة في توفير فرص عالمية مهمة، يقدم غلفود في دورته لهذا العام فرص التواصل بين أبرز المنتجين والمشترين على مستوى العالم، وعرض الحلول ذات التأثير الإيجابي، وتسليط الضوء على المنتجات والتوجهات الجديدة التي تؤثر على كامل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى معالجة أبرز التحديات العالمية في القطاع.



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