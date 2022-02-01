تعاونية الشارقة تطلق فروعا جديدة بكلفة تصل 250 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أعلنت إدارة تعاونية الشارقة عن اعتزامها تنفيذ خطط توسع تتضمن اطلاق فروع جديدة بكلفة استثمارية يصل مجملها إلى نحو 250 مليون درهم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد بأن "خطط التوسع بالمشاريع الجديدة تشمل أبرزها افتتاح فرع في منطقة "الخروس" بإمارة الشارقة، والمتوقع إنجازه في موسم الصيف، بتكلفة تبلغ 15 مليون درهم تقريباُ.

وأشار في تصريحات صحافية للتعاونية أمس إلى إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تم تخصيص قطعة الأرض لإقامة الفرع الجديد في منطقة الخروس، وتم البدء بشكل فعلي في الأعمال الإنشائية تمهيداً لعمليات الإنجاز.

وأوضح أن الفرع سيواكب احتياجات المستهلكين في منطقة "الخروس" والتي تشهد نمواً سكنياً متزايداً خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يشهد كثافة سكانية متنامية خلال الفترات القريبة المقبلة، لافتاً إلى أن الفرع سيقام على مساحة تبلغ 12 ألف قدم مربع وسيتضمن ما يتجاوز عشرة آلاف منتج لسلع غذائية وغير غذائية، كما سيشمل أربعة محال تجارية خدمية لتلبية متطلبات السكان بالمنطقة في مجالات مختلفة مع توفير جهاز للصراف الألي، إضافة إلى أن إدارة التعاونية ستتيح 73 موقفاً للسيارات في هذا الفرع.

وأضاف أن "خطط التوسع الجديدة للتعاونية تشمل افتتاح مركز "السيوح" والذي وصلت نسبة الإنجاز للعمليات الإنشائية فيه إلى نحو 80% ومن المتوقع افتتاحه خلال الستة أشهر المقبلة، مشيراً إلى أن مركز السيوح سيتضمن فرعا للتعاونية، إضافةً إلى نحو 65 منفذاً تجارياً ، تقدم الخدمات المتنوعة لأهالي المنطقة، كما سيشمل نحو 500 موقفاً للسيارات، ومرافق ترفيهية وخدمية لتلبية احتياجات المستهلكين في المنطقة والمناطق المجاورة، بتكلفة إجمالية تصل لـ 200 مليون درهم تقريباً.

وقال الجنيد إن "التعاونية ستقيم مشروعاً لمسجد باسم مسجد "الوفاء" بالقرب من مركز السيوح، بتكلفة 10 مليون درهم تقريباً، ومن المتوقع إن يتم افتتاحه خلال شهر مارس المقبل عقب الوصول لمراحل متقدمة في العمليات الإنشائية له، والتي وصلت نسبتها إلى 90%، مبيناً أن مشروع المسجد يتم إنجازه بمساهمة جميع مساهمي تعاونية الشارقة وذلك عقب الموافقة والإقرار بإقامة المسجد عبر الجمعية العمومية للتعاونية.

وأشار إلى أن "إدارة التعاونية تعمل أيضا على مشروع توسعي جديد يتضمن إنشاء فرع في منطقة "الممزر" بمدينة الشارقة، بتكلفة 25 مليون درهم تقريباً، ووصلت نسب الإنجاز فيه إلى نحو 50%، ومن المتوقع افتتاحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مفيداً بأن فرع الممزر سيقوم على مساحة إجمالية تبلغ 1600 متر مربع".

وأوضح الرئيس التنفيذي أن التعاونية تعتزم أيضا خلال العام الجاري إنجاز مشروع توسعي في قطاع التجارة الإلكترونية يتضمن عمليات تطويرية لتطبيق التعاونية عبر إضافة خدمات جديدة والتوسع في عدد السلع المشمولة بمنصة التجارة الإلكترونية ليتضمن نحو 200 ألف منتج لسلع غذائية واستهلاكية في مختلف المجالات.

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وأوضح أن التعاونية أنجزت خطط توسع مكثفة خلال العام الماضي، وشملت أبرزها إنشاء فرع "الزبير" خلال شهر فبراير الماضي، ومركز "الرحمانية" التجاري والذي يعد الأكبر من حيث المساحة والخدمات بين فروع التعاونية، وتم افتتاحه خلال مارس الماضي، إضافةً إلى فرع "البراشي"، والتي تم افتتاحه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن التعاونية أنجزت أيضاً مشروعاً نوعياً جديداً عبر افتتاح منفذ للبيع بالجملة في المنطقة الصناعية العاشرة بمدينة الشارقة وتم افتتاحه خلال شهر نوفمبر الماضي، إضافةً لمشروع شراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لافتتاح منافذ في عدد من المنشآت، كما تم انجاز عدد من المتاجر المتنقلة في أنحاء إمارة الشارقة يصل إجمالي عدد عددها إلى سبعة متاجر، تجوب أنحاء الإمارة لتقديم الخدمة التعاونية.

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