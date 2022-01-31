ارتفاع صافي أرباح «أبوظبي التجاري» 38% إلى 5.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وعن الربع الرابع من عام 2021.

ووفقاً للنتائج المالية الرئيسية للعام 2021 مقارنة بعام 2020، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% لتصل إلى 5.247 مليارات درهم، وانخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9% ليبلغ 8.864 مليارات درهم، في ما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 3.396 مليارات درهم.

بدورها، انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 6% لتبلغ 4.257 مليارات درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 160 نقطة أساس لتبلغ 34.7%، في وقت بلغت فيه الوفورات المحققة من الاندماج 1.191 مليار درهم، إذ تجاوزت مبلغ (1) مليار درهم المستهدفة.

وأظهرت النتائج الرئيسية للربع الرابع من عام 2021، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 لتبلغ 1.448 مليار درهم.

من جهتها، ارتفعت إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 25.5 مليار خلال عام 2021، وبمبلغ 6.6 مليارات خلال الربع الرابع من العام نفسه لتصل إلى 153 مليار درهم.

وبلغ إجمالي ودائع المتعاملين 265.1 مليار درهم بارتفاع نسبته 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 وارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية 2020. كما بلغ صافي القروض والسلفيات 244.3 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خليفة المبارك، إن الأسس القوية للبنك هيأت لأداء مالي مميّز في عام 2021، إضافة إلى المكاسب التي تحققت خلال عملية الدمج من حيث الانسجام في سير العمل، وتقليل التكاليف، والتي ظهرت بوضوح في نتائجنا المالية والتشغيلية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن البنك نجح في تحقيق أداء مالي قوي في عام 2021؛ إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 5.247 مليارات درهم، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.4%. وهو ما يعتبر إنجازاً حقيقياً لا سيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الائتمان الذي شهده القطاع المصرفي.



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