صادرات قطاع أعمال أبوظبي تسجل 54 مليار درهم في 6 أشهر

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال في الإمارة، شاملاً جميع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية عبر منافذ الإمارة بلغ 54 ملياراً و132 مليون درهم، وذلك في الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

وأوضح المركز في تقرير: «إحصاءات سجل المصدرين والموردين للإمارة عن الربع الثالث»، أن إجمالي صادرات قطاع الأعمال في الربع الثاني سجلت 29 ملياراً و360 مليون درهم، في ما بلغت بالربع الثالث نحو 24 ملياراً و770 مليون درهم.

وحلّت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 22.2%، تليها اللؤلؤ والأحجار الكريمة و شبه الكريمة بنسبة 15.4%، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها واللدائن ومصنوعاتها من المطاط ومصنوعاته بنسبة 12.7% لكل منهما، وذهبت نسبة 37% لسلع أخرى.

وشكلت السعودية الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الأعمال في أبوظبي خلال الربع الثالث بنحو ثمانية مليارات و716 مليون درهم، تمثل نسبة 35.2% من الإجمالي، تليها الكويت بإجمالي مليارين و225 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة مليار و146 مليون درهم.



بدورها، سجلت واردات قطاع الأعمال ما قيمته41 ملياراً و371 مليون درهم خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021، وتصدرت المعادن العادية ومصنوعاتها أبرز السلع التي تم استيرادها بنسبة 22.6%، تليها الآلات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها بنسبة 18.9% ثم منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 14.3%.

وكانت السعودية الوجهة الأولى لواردات الأعمال بقيمة ثلاثة مليارات و369 مليون درهم، تليها الصين بقيمة مليارين و130 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة مليار و848 مليون درهم.



بدوره، وصل إجمالي صادرات قطاع الأفراد، شاملاً الأشخاص الطبيعيين المقيمين في أبوظبي سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، الذين قاموا بالتصدير بصفتهم الشخصية عبر منافذ الإمارة، إلى مليار و323 مليون درهم في الربعين الثاني والثالث من عام 2021، في ما بلغ إجمالي الواردات الخاصة بقطاع الأفراد نحو 262.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وكانت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل أبرز سلع المصدرين الأفراد بنسبة 62.2%، كما كانت أبرز سلع الموردين بنسبة 52.8%.



وشكلت السعودية كذلك الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الأفراد في الربع الثالث، يليها جزر القمر، ثم الجزائر، بينما كانت عُمان الوجهة الأولى للموردين، تليها اليابان، ثم إيطاليا.

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