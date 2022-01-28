إقبال متزايد على المولات التجارية مع بدء التخفيضات النهائية لـ"دبي للتسوق"

المصدر: أحمد الشربيني-دبي

شهدت مولات ومراكز تجارية بدبي اليوم مظاهر إقبال لافتة من المتسوقين للاستفادة من عروض التنزيلات المواكبة لاحتفالات وحملات التخفيضات النهائية التي أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن إطلاقها في الفترة من يوم الجمعة 28 يناير إلى يوم الأحد 30 يناير.



وسجلت مراكز التسوق زخما في الإقبال في ظل مواكبة التخفيضات لعطلة نهاية الأسبوع، ومع النسب الكبيرة المطروحة للتنزيلات والتي تراوحت بين 25% إلى 90% وشملت العديد من المنتجات من الملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية والعطور والحقائب والأحذية، والمنتجات المزلية.



وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أخيرا عن أن حملات التخفيضات النهائية ستشمل نحو 500 علامة تجارية تعرض مجموعة كبيرة من منتجاتها في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء دبي.



وكانت الدورة الـ 27 من "مهرجان دبي للتسوق 2022" قد انطلقت خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري ولغاية 30 يناير الجاري، وتضمنت باقة من عروض التسوق غير المسبوقة وصفتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بأنها الأكبر والأكثر تنوعا، حيث تضمنت على مدار فعاليتها تخفيضات عبر أكثر من أربعة ألاف متجر وشملت ما يتجاوز ألف علامة تجارية في مختلف القطاعات.



وبلغت قيمة الجوائز والمفاجآت اليومية المقدمة خلال "مهرجان دبي للتسوق2022" حوالي 30 مليون درهم، كما شمل المهرجان سحوبات اتاحتها "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات" للمتسوقين للفوز بما يصل إلى ربع كيلوغرام من الذهب كل يومين على مشتريات قيمتها 500 درهم فأكثر لمنتجات الذهب والألماس واللؤلؤ والساعات في جميع المتاجر المشاركة في المهرجان".

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