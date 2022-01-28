ماسك يحث «ماكدونالدز» لقبول عُملة «دوغكوين»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» الأميركية، إيلون ماسك، مطاعم شركة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة، إلى قبول شراء الوجبات بعُملة «دوغكوين» المشفرة التي يدعمها.

وغرّد ماسك قائلاً: «إنه سيأكل وجبة مفرحة وهو جالس أمام التلفزيون إذا قبل عملاق الوجبات السريعة (ماكدونالدز) العُملة المشفرة (دوغكوين)، وسيلة للشراء».

ولم يعلق أي مسؤول في «ماكدونالدز» على تغريدة ماسك، الذي روّج مراراً وتكراراً لعُملة «دوغكوين»، بما في ذلك عندما أعلن الشهر الماضي، أن عملاق صناعة السيارات الأميركية «تيسلا» ستقبل العُملة المشفرة للدفع مقابل بعض البضائع.

وقد ارتفع سعر «دوغكوين» بنسبة 7%، أول من أمس، في وقت تأتي فيه هذه التغريدة بعد أن انخفضت أسعار العُملات المشفرة، بما في ذلك عُملة «دوغكوين»، بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

بدورها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن عملة «دوغكوين» بدت في البداية، كـ«مزحة» في عام 2013، وهي حالياً من بين الـ10 الأولى من حيث القيمة السوقية للعُملات المشفرة، وفقاً لموقع «كوين ماركت كاب»، فيما تميل قيمتها إلى التقلب، بناءً على ما يقوله إيلون ماسك.

وعندما تم الضغط على إيلون ماسك لشرح ماهية عُملة «دوغكوين» خلال عرض برنامجSaturday Night Live في مايو 2021، قال ماسك، الذي كان يستضيف العرض، إنها «مجرد (صخب)، ما أدى إلى انخفاض سعر العُملة المشفرة».

وفقد سعر «دوغكوين» نحو 80% من قيمته منذ ظهور ماسك في البرنامج. في المقابل، ساعدت تعليقاته حول الأصول المشفرة مثل «بيتكوين»، و«دوغكوين» في ارتفاع أسعارها خلال النصف الأول من عام 2021.

وإضافة إلى قبول «دوغكوين» للدفع مقابل بعض البضائع، فقد اشترت «تيسلا» العام الماضي 1.5 مليار دولار من «بيتكوين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news