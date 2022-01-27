«أدنوك».. العلامة التجارية الأولى في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال عام 2022، على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «براند فاينانس» العالمية المستقلة، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

تقييم العلامة

وتم تقييم علامة «أدنوك» التجارية بقيمة 12.76 مليار دولار (47 مليار درهم)، ما يعني نمواً بواقع 19%، مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 174% منذ عام 2017.

وتربّعت علامة الشركة التجارية على المرتبة الأولى في دولة الإمارات، والمرتبة الثانية بين العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة التاسعة ضمن قائمة العلامات التجارية الـ10 الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، استطاعت «أدنوك» المحافظة على ترتيب علامتها التجارية، من خلال مواصلة النمو بشكل مسؤول، وتحقيق إنجازات عدة في إطار استراتيجيتها في مجال الطاقة الجديدة القائمة على تعزيز شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، والتزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة، وسجلها في مجال الصحة والسلامة والبيئة، ونجاح برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة وجهة مفضّلة للاستثمار.

وتركز استراتيجية «أدنوك» على الاستعداد لمستقبل الطاقة الجديد، الذي يتطلب إنتاج الطاقة بأقل قدر من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال خفض الانبعاثات خلال عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز قدرات الشركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، والتخطيط لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

قيمة العلامة التجارية

وتعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية، من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة إسهام قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

الجابر يتصدر الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط

صنّفت «براند فاينانس»، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنوك»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، خارج الولايات المتحدة والصين، للسنة الثانية على التوالي.

ويعمل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على تنفيذ رؤية القيادة في مجال الطاقة، بما يواكب توجهات الإمارات للـ50عاماً المقبلة، وتنفيذ نقلة نوعية شملت أعمال واستراتيجية وثقافة الشركة المؤسسية.

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