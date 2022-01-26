«اتصالات».. أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات عالمياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حصدت «اتصالات» لقب أقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحقق هذا الإنجاز البارز في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتقرير وكالة «براند فاينانس» للاستشارات العالمية، المتخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية.

وأفادت «اتصالات» بأنه عبر محفظة علامتها التجارية، التي تتجاوز قيمتها 12.5 مليار دولار في مجال الاتصالات، لم يتوقف إنجازها عند الاحتفاظ بتصنيف (AAA) لعلامتها التجارية، بل حافظت أيضاً على لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع القطاعات، والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس حاتم دويدار: «يأتي فوزنا بتصنيف أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات عالمياً، والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تأكيداً على كفاءة مبادراتنا الاستراتيجية، الرامية إلى تأسيس بنية تحتية قوية للاتصالات، من شأنها توفير قيمة متميزة للمتعاملين في جميع المناطق التي تغطيها خدماتنا».

وأضاف: «نسعى خلال هذا العصر الرقمي إلى تعزيز مرونتنا من أجل مواكبة التغيّرات في متطلبات العملاء، وتقديم أرقى الخدمات السلسة».

ووفقاً للبيان، فقد ارتقى المهندس حاتم دويدار أربعة مراكز على قائمة حُماة العلامات التجارية على مستوى العالم، التي تعدّها «براند فاينانس»، ليجسّد هذا التكريم تقديراً للمبادرات التي أطلقها منذ انضمامه إلى «اتصالات» في عام 2015، والتي لعبت دوراً محورياً في تعزيز نمو أعمال المجموعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فاينانس»، ديفيد هاي، إنه «انطلاقاً من رؤيتها القائمة على قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، أصبحت (اتصالات) أقوى العلامات التجارية في العالم، ناهيك عن كونها أقوى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي». وأكّد أن إطلاقها الاستثنائي لشبكات الجيل الخامس 5G يعكس مكانتها كأعلى شركات الاتصالات مكانة وقيمة على مستوى الشرق الأوسط. يذكر أن «اتصالات» أرست معايير جديدة تعزز مكانتها كشبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم، عبر تقديم أفضل تجارب اتصالات الجيل الخامس في معرض «إكسبو 2020 دبي»، انطلاقاً من دورها شريكاً رسمياً للاتصالات والخدمات الرقمية.

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