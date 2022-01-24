دبي تسجل ارتفاعاً بنسبة 10% في الطلب على الطاقة خلال 2021

المصدر: دبي ■ وام

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2021 بنسبة 10% مقارنة بعام 2020، إذ بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 50.202 غيغاواط ساعة مقارنة مع 45.712 غيغاواط ساعة في عام 2020.

وقال الطاير إنه «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، فإننا نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الكهرباء والمياه، ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم».

التعافي الاقتصادي

وأضاف الطاير: «يؤشر الارتفاع في الطلب على الطاقة في دبي، إلى التعافي الاقتصادي، وعودة مختلف الأنشطة الحيوية، إذ نجحت إمارة دبي بشكل استباقي في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال».

وأوضح أن هذه الرؤية أسهمت في أن تقدم دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

وأشار الطاير إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفعت إلى13.417 ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، مؤكداً أن الهيئة تُعد من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم، متجاوزة نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية.

خفض الفاقد

وذكر أن الهيئة نجحت خلال 2020 في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 6 إلى 7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

وكشف الطاير أن الهيئة حققت رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news