لا تداخل في الإمارات بين شبكات «5G» وأنظمة الملاحة الجوية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إنه وتعقيباً على الخبر المتداول حول وقف بعض رحلات الطيران إلى عدد من المطارات الأميركية، بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات، فإن الهيئة تنوه بأن هذه مشكلة تتعلق حصراً بالمطارات الأميركية المشار إليها، حيث تم تخصيص ترددات جديدة لتقنية الجيل الخامس، تختلف عما هو مخصص للاستخدام في منطقتنا.

وأكدت الهيئة أنه «لا وجود لأي تعارض أو تداخل في دولة الإمارات بين شبكات الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية»، لافتة إلى أن محطات الجيل الخامس في دولة الإمارات تم تثبيتها في أماكن متعددة منذ سنوات عدة، ولم يظهر أي أثر سلبي على سلامة أنظمة الملاحة الجوية.

وأوضحت الهيئة أنها تبني خططها المتعلقة بالجيل الخامس على دراسات تأخذ في الاعتبار سلامة الترددات، وأثرها المحتمل في القطاعات الأخرى، كما أنها تراعي القرارات والإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن. وأكدت الهيئة أنها تنسّق في هذا الأمر مع الهيئة العامة للطيران المدني، التي تقوم بدورها بالتنسيق والتواصل مع منظمة الطيران المدني الدولي، ووكالات تنظيم سلامة الطيران الأوروبية والأميركية، لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

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