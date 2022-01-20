«دبي الدولي» يتعامل مع 29.1 مليون مسافر خلال 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2021 وصل إلى 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، مقارنة بنحو 25.9 مليون مسافر خلال عام 2020، بنمو نسبته 12.3%.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا المطار خلال ديسمبر 2021 إلى أربعة ملايين و492 ألفاً و762 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً في نوفمبر 2021، بنسبة نمو 15.8%.

وأظهرت البيانات أن نسبة النمو في أعداد المسافرين خلال ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 الذي سجل 2.18 مليون مسافر، وصلت إلى 105%.

وسجل مطار دبي الدولي خلال الربع الأخير من عام 2021 نحو 11.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 125%، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020 الذي شهد 5.23 ملايين مسافر.

بدوره، سجل يناير 2021 نحو مليوني مسافر، مقابل 1.6 مليون مسافر في فبراير، وأكثر من مليوني مسافر في مارس، و1.8 و1.4 مليون مسافر خلال أبريل ومايو على التوالي، و1.5 مليون مسافر في يونيو 2021. وارتفع إجمالي عدد المسافرين خلال يوليو إلى 1.9 مليون مسافر، مقابل 2.3 و2.4 مليون مسافر في أغسطس وسبتمبر، في وقت سجل فيه أكتوبر 3.4 ملايين مسافر، ونوفمبر 3.8 ملايين مسافر، ليصل إلى 4.49 ملايين في ديسمبر.

ووفقاً لأحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، فإن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً، وصل إلى 198 وجهة مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 92 بلداً في نهاية ديسمبر 2021.

وبحسب بيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد 99% من شبكة الربط مع دول العالم، و83% من الوجهات، و117% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث يعمل في مطار دبي الدولي شركات طيران أكثر، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

بدورها، أكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، عاد إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من «الكونكورس A» ضمن المبنى «رقم 3»، حيث شملت العودة جميع المحطات، والاستراحات، والمطاعم، ومنافذ البيع بالتجزئة.

ولايزال مطار دبي الدولي، وفقاً لمجلس المطارات الدولي، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، بعد احتفاظه باللقب، للعام السابع على التوالي، لحركة المرور السنوية في عام 2020.

ووفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فإن مطار دبي الدولي يحتفظ بمركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية.

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