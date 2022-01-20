معاملات الرهن العقاري في دبي تسجّل رقماً قياسياً في عام 2021​

المصدر: مدحت السويفي – دبي

سجّل سوق الرهن العقاري في دبي رقماً قياسياً في عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19520 معاملة، ليتجاوز الرقم الذي سجله في عام 2017 بنسبة 26%. وشهد الربع الأول من العام العدد الأكبر من عمليات تسجيل المعاملات خلال ربع واحد، حيث حقق شهر يناير الأداء الأقوى خلال العام مع تسجيل 3004 معاملة رهن عقاري بقيمة 20.82 مليار درهم إماراتي.

وحافظ السوق على أدائه القوي على مدار العام، حيث سُجلت في الربع الأخير منه 4187 معاملة رهن عقاري، بزيادة بنسبة 10% عن الفترة نفسها من عام 2020 و21% عن عام 2019.

كما حافظ السوق في شهر ديسمبر، الذي عادةً ما يشهد قطاع الرهن العقاري فيه هدوءاً ملحوظاً، على أداء ثابت مقارنةً بالسنوات السابقة، مسجلاً زيادة بنسبة 1.3٪ فقط في عمليات تسجيل معاملات الرهن العقاري مقارنة بعام 2020 و3.8٪ مقارنة بعام 2019، حيث بلغ عدد المعاملات المسجلة في ديسمبر 1178 بقيمة 10.08 مليار درهم إماراتي.

وشهد السوق انتعاشاً كبيراً في أعقاب الركود الذي أصابه خلال النصف الأول من عام ،2020 الذي فُرضت خلاله إجراءات إغلاق صارمة لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، ولكنه سار في اتجاه تصاعدي، منذ رفع القيود في دبي، وحافظ على هذا الاتجاه طوال عام 2021.

وتوفر مقارنة النمو الإجمالي الذي شهده سوق الرهن العقاري في العام الماضي مع الفترة نفسها قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019 صورة أوضح عن هذا النمو، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري في عام 2021 بنسبة 57% مقارنة بعام 2019.

ومن جانبه قال المدير الإداري لشركة مورتجيج فايندر، محمد كسواني: "يعود الفضل في النمو الملحوظ في عام 2021 إلى عوامل عديدة أحدثت مجتمعة تأثيراً ملموساً في القطاع، بدءاً من الفعاليات الكُبرى المتنوعة التي استضافتها دولة الإمارات، مثل إكسبو 2020 دبي، والتي استقطبت مزيداً من الزوار إلى الدولة، وصولاً إلى التعديل الكبير على نسب القرض إلى القيمة في عام 2020 الذي جعل الشراء في متناول عدد أكبر من الأشخاص، فضلاً عن استمرار معدلات الفائدة المنخفضة".

وأضاف: "لقد قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عام 2020، بتخفيض قيمة الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة في الدولة بنسبة 5%، ليصل إلى 20% لغير الإماراتيين و15% للمواطنين الإماراتيين. وأحدث التغيير في نسب القرض إلى القيمة فرقاً حقيقياً لبعض المشترين للمرة الأولى، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مورتجيج فايندر، الشركة الاستشارية المستقلة للرهن العقاري والتابعة لمجموعة بروبرتي فايندر، أن 83% من معاملاتها المتعلقة بالرهن العقاري بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2021 كانت لمشترين للمرة الأولى".

وتابع : "أتاح تخفيض قيمة الدفعة الأولى للمشترين للمرة الأولى، إلى جانب معدلات الفائدة المنخفضة، فرص الشراء لشريحة أكبر من الأشخاص، حيث تمكّن المشترون من الاستفادة من عروض الرهن العقاري الممتازة للدخول في سوق العقارات، بفضل نسب الفائدة الثابتة التي تراوحت بين 1.99% و2.39% فقط مقارنةً بعام 2019 حين بلغت النسبة العليا 3.75%"

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