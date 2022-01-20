الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية «مقايضة عملات»

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، أمس، اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.

ويبلغ حجم القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة التي وقعها محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية يعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، إن الاتفاقية الموقعة تؤكد التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا إلى الأمام.

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