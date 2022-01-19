الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في التنافسية العالمية للسياحة

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً، وحلت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة التي تتعلق بقطاع السياحة والسفر والفندقة خلال عام 2021، ما يعزز مكانة الدولة باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عالمياً، والتي يقصدها أكثر من 27 مليون زائر سنوياً وفقاً للمركز.

تأجير السيارات

وذكر المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2021، كما حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسادس عالمياً في «استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر» وفقاً للتقرير نفسه.

اهتمام رسمي

وأوضح المركز الاتحادي في تقرير «أرقام الإمارات» الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أنه منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتبني نهج التنويع الاقتصادي، لتنويع مصادر الدخل، أبدت قيادة الدولة اهتماماً كبيراً بالنشاط السياحي والفندقي، وعملت على تهيئة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالسياحة، في مقدمتها المطارات الدولية والمنشآت الفندقية، فضلاً عن ضخ استثمارات ضخمة لإقامة مرافق سياحية ومراكز تجارية، ووجهات ترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية، ما أسهم في تحويل الإمارات إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عالمياً، والتي يقصدها أكثر من 27 مليون زائر سنوياً.

المنشآت الفندقية

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المنشآت الفندقية وخدماتها المتميزة، تعد جزءاً كبيراً من مقومات السياحة التي تساعد على جذب السياح من الداخل والخارج، ولذلك حرصت إمارات الدولة على التوسع في الاستثمار في هذا القطاع، لاستيعاب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب السياحي، وفقاً لحاجة ومقومات كل إمارة.

1089 منشأة فندقية

وكشف «التنافسية والإحصاء» عن التزايد المستمر في عدد المنشآت الفندقية في إمارات الدولة من 64 منشأة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 5379 غرفة في عام 1978، إلى 1089 منشأة بطاقة 180 ألفاً و257 غرفة وشقة فندقية في عام 2020، بنمو نسبته 1601.5% في عدد المنشآت الفندقية، وزيادة تفوق نسبتها 3251% في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الدولة.

عدد النزلاء والليالي

وبيّن تقرير المركز أن الطاقة التشغيلية للمنشآت الفندقية في الدولة، وتشمل عدد النزلاء وعدد ليالي الإقامة الفندقية، شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 2020، إذ ارتفع عدد النزلاء من 392 ألف نزيل قضوا أكثر من مليون و19 ألف ليلة فندية في عام 1979 إلى 14 مليوناً و882 ألفاً و258 نزيلاً فندقياً قضوا 54 مليوناً و323 ألفاً و945 ليلة فندقية خلال عام 2020، على الرغم من تأثر قطاع السياحة عالمياً بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

فنادق 5 نجوم

وأشارت بيانات التقرير إلى تطور الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم، والتي تشمل عدد الفنادق وعدد الغرف خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 2020، إذ ارتفع عدد الفنادق من فئة خمس نجوم من 15 فندقاً بطاقة استيعابية تبلغ 2768 غرفة فندقية في عام 1978، ليصل إلى 222 فندقاً بطاقة استيعابية تبلغ 66 ألفاً و125 غرفة فندقية في عام 2020. جودة البنية التحتية للسياحة

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً في «مؤشر جودة البنية التحتية للسياحة»، وفي المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والثامنة عالمياً في «مؤشر فاعلية التسويق لجذب السياح»، وفقاً لتقرير «تنافسية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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