تصريح من الاتحاد للطيران بشان رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الشركة مستمرة في الوقت الحالي في تسيير رحلات للمسافرين إلى نيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاغو عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

واوضح متحدث باسم الشركة ردا على اسئلة "الإمارات اليوم" إنه لن يكون هناك أي تأثير لخطة الولايات المتحدة تشغيل شبكات الجيل الخامس 5 على رحلات المسافرين التي تُسيّرها الشركة في الوقت الراهن."

يشار الى ان طيران الامارات قد اعلنت وقف بعض رحلاتها للولايات المتحدة وسط مخاوف من تداخل في الترددات اللاسكية الخاصة بالجيل الخامس

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