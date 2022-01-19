«دبي الدولي» يواصل الاحتفاظ بصدارته بوصفه أكبر محور للنقل الجوي

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 3.5 ملايين مقعد خلال يناير 2022، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

نمو قوي

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية. وأظهرت البيانات أن «دبي الدولي» احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو 1.3 مليون مقعد، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 2.2 مليون مقعد، ثم مطار «أمستردام» بنحو 2.16 مليون مقعد.

السعة المقعدية

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الذي حل أولاً.

وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً في مطار دبي الدولي في يناير من العام الجاري نحو 3.5 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.4 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي في المركز الثالث مسجلاً 3.4 ملايين مقعد، ثم مطار غوانزو الدولي بنحو 3.4 ملايين مقعد، فيما حل مطار دالاس في المركز الخامس بنحو 3.3 ملايين مقعد.

الوجهات والمسافرون

وبحسب أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، فإن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً، وصل إلى 198 وجهة مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية، تشغل رحلاتها إلى 92 بلداً في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي خلال نوفمبر 2021، نحو ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً، بنسبة نمو بلغت 13.36%، مقارنة بالشهر السابق عليه، و144.6% مقارنة بنوفمبر 2020. ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل «دبي الدولي» أكثر من 24.6 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021.

عودة كاملة

ورصدت «الإمارات اليوم»، استعادة مطار دبي الدولي 99% من شبكة الربط مع دول العالم، و83% من الوجهات، و117% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19»، إذ يعمل في مطار دبي الدولي شركات طيران أكثر، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

بدورها، أكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، عاد إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من «الكونكورس A» ضمن المبنى «رقم 3»، وشملت العودة جميع المحطات والاستراحات.

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