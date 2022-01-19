إطلاق منصة تسهل التجارة دون مستندات ورقية

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية، أمس، منصّة الإيرادات والامتثال الرقمية الجديدة «CARGOES Customs»، التي تعمل على تسهيل حركة التجارة دون الحاجة إلى مستندات ورقية بشكل كامل، وتيسير تدفق العمليات الجمركية باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة، بما في ذلك محرك تحليل المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي والتقييم الذكي.

وصُممت المنصّة من قبل خبراء في الجمارك، ورواد في التحول الرقمي، وتحظى بدعمهم مع خبرات تراكمية تجاوز 40 عاماً في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك لحلّ التحديات التي تواجه سلسلة التوريد.

كما توفر المنصّة نموذجاً تشغيلياً جمركياً موحداً قائماً على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحسين أنشطة إدارة عمليات الحدود وتحصيل الإيرادات.

ويعمل النظام على تمكين مسؤولي الجمارك لتسهيل التجارة وتأمين سلاسل التوريد العالمية وزيادة الامتثال، كما يعمل على الحدّ من تسرب إيرادات الجهات الحكومية. وتم تصميم المنصّة لمساعدة المؤسسات الجمركية العالمية على تصليح عملياتها وتحديثها من خلال تبسيط التحول الرقمي عبر أحدث التقنيات والأدوات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن التجارة تمثل إحدى المحفِّزات الأساسية لمساعدة اقتصادات العالم على التعافي بشكل نسبي ومستدام من الصدمات التي سببتها جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً أن «دي بي ورلد» تقوم بواجبها في مساعدة حركة التجارة على التدفق بشكل سلس ومبسَّط قدر الإمكان.

وأضاف: «تقدم (دي بي ورلد) من خلال المنصّة فعلياً يد العون للسلطات الجمركية حول العالم كي تصبح أكثر كفاءة بشكل كبير، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد».

وأوضح أن هذا الحلّ الرقمي يعمل على ربط مسؤولي الجمارك والتجار من خلال واجهة سهلة الاستخدام، ومجموعة كبيرة من الأدوات المصممة خصيصاً لهذا الأمر، مشيراً إلى مواصلتهم الاستثمار في منصّاتهم الرقمية لترسيخ البساطة والشفافية والفعالية في التجارة العالمية، سواء فيما يتعلق بالجمارك أو غير ذلك.

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