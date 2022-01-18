منافذ لتجارة التجزئة تعتزم التوسّع في أسواق الدولة خلال 2022

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يعملون على خطط توسعية لإنشاء مراكز وفروع خلال عام 2022، لافتين إلى أن التوسعات الجديدة تأتي بدعم من مؤشرات سوقية تتوقع مزيداً من الانتعاش في قطاع التسوق خلال الأشهر المقبلة، وارتفاع التنافسية في السوق، فضلاً عن النشاط السياحي، ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، والتعافي من تداعيات جائحة «كوفيدـ19».

«تعاونية الاتحاد»

وقال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن لدى إدارة «التعاونية» خططاً توسعية جديدة خلال العام الجاري، تتضمن إنشاء ثلاثة مراكز تجارية في مناطق مختلفة بدبي. وأوضح أن خطط التوسع تأتي بدعم من توقعات نمو الطلب، واستمرار انتعاش قطاع تجارة التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن خطط التوسع الجديدة تشمل إنشاء مركز تجاري في منطقة «النهدة»، يُقام على مساحة تقدر بـ176 ألفاً و240 قدماً مربعة، متوقعاً إطلاقه خلال الربع الثاني من عام 2022، بكلفة تصل إلى 58 مليون درهم.

وأضاف أن المركز الثاني سيكون في منطقة «موتور سيتي»، على مساحة تبلغ 468 ألفاً و434 قدماً مربعة، في ما يتوقع إطلاقه خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو من فئة أعمال المشروعات التجارية السكنية.

وذكر البستكي أن المركز التجاري الثالث سيُقام في منطقة «ند الحمر»، بمساحة انشائية تبلغ 169 ألفاً و36 قدماً مربعة، متوقعاً إنجازه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بكلفة تصل إلى 57 مليون درهم.

مجموعة «أسواق»

بدوره، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة تعتزم إنشاء مراكز جديدة في دبي خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن خطط التوسع تشمل أربعة مراكز تجارية بأنظمة مطورة لقطاع تجارة التجزئة.

وأكد الخشابي أن المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع خلال عام 2021 كانت من العوامل المحفزة للعديد من منافذ البيع، للتوسع خلال عام 2022، لا سيما مع توقعات تسجيل معدلات طلب وانتعاش إيجابية كبيرة في قطاع التسوق عموماً، خلال الوقت الحالي والأشهر المقبلة.

«تعاونية الشارقة»

في السياق نفسه، قال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن إدارة «التعاونية» تعتزم إنشاء ثلاثة منافذ بيع تجارية جديدة لها خلال عام 2022، لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي، وارتفاع التنافسية في قطاع التجارة التجزئة.

وأوضح أن «التعاونية» تعتزم إنشاء مركز تجاري في منطقة «السيوح» بالشارقة، الذي يتوقع أن يتم إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2022، بكلفة استثمارية تصل إلى نحو 200 مليون درهم، مؤكداً أن «تعاونية الشارقة» بدأت بشكل فعلي خطوات تشييد المركز وقطعت مراحل متقدمة منه، استعداداً لإطلاقه خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن المركز الجديد سيتضمن فرعاً لـ«التعاونية»، إضافة إلى خدمات أخرى متعددة في قطاع تجارة التجزئة، لتلبية متطلبات سكان منطقة السيوح والمناطق المجاورة.

«اللولو العالمية»

في السياق نفسه، توقع مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إنشاء ثلاثة منافذ بيع جديدة خلال فترات مختلفة من عام 2022.

وأكد أن استمرار خطط التوسع يأتي بدعم من الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع تجارة التجزئة خلال عام 2021، والنشاط السياحي، ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، ما أدى إلى التعافي السريع من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، إضافة إلى التوقعات بتسجيل معدلات انتعاش أكبر في قطاع تجارة التجزئة خلال العام الجاري.

ارتفاع التنافسية

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، مدير «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، أن توجه العديد من منافذ البيع بالتجزئة، للتوسع بشكل كبير خلال العام الجاري، يأتي في إطار ارتفاع التنافسية التي شهدها القطاع خلال الفترات الأخيرة، للحصول على حصص أكبر من المبيعات، لا سيما في ظل انتعاش مؤشرات قطاع التسوق في أسواق الدولة أخيراً، وفي ظل استمرار معاناة العديد من أسواق العالم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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