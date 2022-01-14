اشتراكات مجانية وخصومات تصل 50% لاصحاب الهمم من "اتصالات" و"دو"

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن امتيازات خاصة طرحتها شركتا الاتصالات في الدولة وهما اتصالات ودو لاصحاب الهمم تتضمن اشتراكات مجانية وخصومات في اسعار بعض الباقات

وقالت تنظيم الاتصالات ان اتصالات طرحت لاصحاب الهمم خصومات تصل 50% على الايجار الشهري لباقة

Elife Family

للتلفاز والانترنت والهاتف فضلا عن خصم على الايجار الشهري لباقة خدمة الهاتف المنزلي الثابت وخصم على الايجار الشهري لبعض باقات الانترنت المنزلي وخصم على بعض الباقات المدفوعة مقدما مثل باقات البيانات لمرة واحدة لعدة سعات وباقات البيانات المتكررة لعدة سعات وخصم على باقات خط الفاتورة تشمل الايجار الشهري لباقات

New Freedom,Emirati freedom

ونوهت الهيئة الى ان اتصالات طرحت لاصحاب الهمم كذلك اشتراكا مجانيا في باقة اتصالات لمكالمات الانترنت عبر الهاتف المتحرك وخدمة اي لايف عند استخدام تطبيقات بويتم و سي ام ايه

واضافت تنظيم الاتصالات ان شركة دو طرحت كذلك لاصحاب الهمم خصومات تصل 50% على الباقة الذكية

Smart plan

بنظام الدفع الاجل

والباقة الذكية "خطة اماراتي" بنظام الدفع الاجل وباقات اماراتي الجديدة بنظام الدفع الاجل فضلا عن خصم على باقات الدفع الاجل

Power plan

واشارت تنظيم الاتصالات ان دو تتيح لاصحاب الهمم الاستفادة من عرض "انت تهمنا "على الباقات المدفوعة مقدما ويشمل 100% رصيد اضافي على كل تعبئة رصيد مشيرة الى انه يمكن استخدام الرصيد الاضافي للاتصال

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