«فلاي دبي» تغيّر مسار رحلات ألماتي إلى «نور سلطان» في كازاخستان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف متحدث باسم شركة «فلاي دبي»، بأنه تم تغيير مسار رحلات «فلاي دبي» «FZ 1721/2» و«FZ 737/8» بين وجهتي دبي وألماتي، لتعمل الآن بين دبي و«نور سلطان»، وذلك حتى 14 يناير الجاري، بسبب الأوضاع الراهنة في ألماتي بكازاخستان.

وأكّد المتحدث في بيان، بأنه سيتم تشغيل هذه الرحلات، إضافة إلى الرحلات المجدوّلة بين دبي و«نور سلطان»، في وقت ستواصل فيه «فلاي دبي» مراقبة الوضع ومراجعة جدول الرحلات لديها.

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