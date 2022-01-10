الاتحاد للطيران تطلق خصومات على رحلاتها إلى وجهاتها العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، خصومات وعروض حصرية للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلة في العام 2022.

ويمكن للضيوف المسافرين من أبو ظبي السفر إلى أي من الوجهات المختارة على الاتحاد للطيران، مثل لندن وباريس ونيويورك وغيرها، بأسعار تبدأ من 795 درهماً إماراتيًا على الدرجة السياحية و3995 درهماً إماراتياً على درجة الأعمال. حيث تبدأ الخصومات من 8 يناير حتى 21 يناير 2022، للسفر في موعد اقصاه 31 مايو 2022.

وسيتمكن المسافرون الراغبون في استكشاف لندن من الاستفادة من الأسعار المخفضة التي تبدأ من 9995 درهماً إماراتياً على درجة الأعمال، أو من 1995 درهمًا إماراتيًا على الدرجة السياحية. وتبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى عمان من 995 درهمًا إماراتيًا ومن 795 درهماً إماراتياً إلى اسطنبول.

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