«شراع» يكرّم رواد الأعمال الشباب الفائزين بمسابقة «نجوم المستقبل»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كرّم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ثلاثة فرق من رواد الأعمال الشباب الفائزين بمسابقة «نجوم المستقبل» التي نظمها المركز في نوفمبر الماضي على هامش الدورة الخامسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال».

وضمت الفرق الفائزة ثمانية طلاب، حيث فاز بالجائزة الأولى فريق مدرسة «فيكتوريا الدولية» في الشارقة، وذلك عن مشروع تصميم جهاز يتم تركيبه في أنبوب عادم السيارات لاحتجاز الغازات الضارة، وفاز بالمركز الثاني فريق مدرسة «جيمس ميلينيوم» في الشارقة عن مشروع «إيكو بوت»، وهو روبوت يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء، وجاءت جائزة المركز الثالث من نصيب فريق مدرسة «المواكب» في دبي، عن مشروع «صيد».

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع: «يعمل مركز (شراع) على رعاية المواهب والعقول الشابة وتنمية شغفهم وتحفيزهم على ابتكار أفكار جديدة، إلى جانب دعمهم بالإرشاد والخدمات التعليمية لمساعدتهم على بدء مسيرة مهنية واعدة في سن مبكرة، ما يسهم في الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الإمارات والمنطقة».

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