مبيعات سوق دبي الحرة السنوية تتجاوز 3.56 مليارات درهم بنمو 40% في 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية واصلت منحاها التصاعدي محققة 3.56 مليارات درهم (976 مليون دولار) في 2021، بنسبة زيادة بلغت 40% مقارنة بالعام 2020. وبلغ عدد معاملات البيع التي نفذتها السوق خلال العام الفائت ما يزيد على 9 ملايين معاملة، بمعدل يومي بلغ 25.000 معاملة، في حين تم بيع أكثر من 26 مليون وحدة سلعية.

ووصف كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عام 2021 بأنه كان «جيداً جداً» على السوق رغم جائحة «كوفيد 19» التي كانت لا تزال تلقي بظلالها عليه.

وأضاف: بشكل عام، كان عاماً ممتازاً على سوق دبي الحرة رغم تحديات الجائحة، وأتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم للمؤسسة، وأضم صوتي إلى سموه في شكر فريق عمل السوق الرائع وموردينا وبالطبع عملائنا على مساهمتهم في تطورنا ونجاحنا المستمرين.

وضمت قائمة الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً لعام 2021: العطور، والتبغ، والذهب والإلكترونيات. وقد تصدرت العطور القائمة بمبيعات بلغت 698 مليون درهم (191 مليون دولار)، وساهمت بنسبة 19.59% من إجمالي المبيعات السنوية، وجاءت منتجات التبغ في المركز الثاني بعد أن سجلت 348 مليون درهم (95 مليون دولار)، وساهمت بـ 10% من إجمالي العائدات، تلتها مبيعات الذهب التي حققت 290 مليون درهم (79.5 مليون دولار)، وساهمت بـ 8% من إجمالي الإيرادات، بينما حلت الإلكترونيات في المرتبة الرابعة بإجمالي مبيعات وصل إلى 278 مليون درهم (76 مليون دولار)، وساهمت بـ 7.8% من عائدات السوق السنوية.

وشكلت مبيعات السوق عبر شبكة الإنترنت 5% من إجمالي مبيعات 2021، مسجلة 177 مليون درهم (48 مليون دولار). وبلغت مبيعات صالات «المغادرون» 2.9 مليار درهم (818 مليون دولار)، وساهمت بـ 84% من إجمالي المبيعات السنوية، بينما وصل إجمالي مبيعات السوق في صالات «القادمون» إلى 373 مليون درهم (102 مليون دولار)، أي ما يعادل 10% من إجمالي المبيعات السنوية.

وإضافة إلى مبيعات السوق، كشف ماكلوكلين عن العديد من المشاريع التي استكملتها السوق خلال العام الماضي وعن خططها لهذا العام. وقال: واصلنا تطوير عروض التجزئة في جميع مباني مطار دبي الدولي، بما في ذلك افتتاح بوتيك «كريستيان ديور» في الصالتين AوB (كونكورس A وB) ومتجر «لويس فيتون» في الصالة B (كونكورس B). ونتطلع الآن إلى افتتاح متجر «كارتييه» في الصالة B (كونكورس B)، وإعادة افتتاح بوتيك «شانيل» في الصالة A (كونكورس A) في الربع الأول من هذا العام.

وتواصل سوق دبي الحرة تنفيذ أجندتها وجدول أعمالها الحافل بالأحداث والفعاليات الترويجية، بما في ذلك بطولة سوق دبي الحرة للتنس المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 26 فبراير في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

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