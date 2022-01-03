«شروق» تشيّد متنزه تزلج «كوتا» على «شاطئ الحيرة» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) البدء بتشييد متنزه تزلج «كوتا» للمحترفين في الشارقة، في شاطئ الحيرة، المشروع الشاطئي الأكبر ضمن محفظتها السياحيّة والترفيهيّة، وكشفت أنه من المقرر الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع افتتاح شاطئ الحيرة.

ويأتي مشروع المتنزه في إطار شراكة بين «شروق» والمتزلج العالمي «داكوتا شويتز»، المعروف بلقب «كوتا»، والفائز بلقب بطولة رابطة السكوتر العالمية لأربع مرات، حيث يشارك للمرة الأولى في دولة الإمارات، تصميمه الاحترافي والملهم لمتنزه التزلج المثالي للمحترفين الذي يستقبل المتزلجين من الفئات العمرية كافة، ومن مختلف المستويات الاحترافية، بدءاً من الهواة والراغبين في التعلم.

ويتضمن المتنزه، الذي يحمل اسم «كوتا سكيت بارك»، مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج التي تشمل لوح التزلج، وحذاء التزلج، والسكوتر، والدراجات الهوائية «بي إم إكس»، ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمتنزه التزلج من الخارج، ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

وحول الإعلان عن الوجهة الجديدة، قال مدير إدارة العمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، خالد إبراهيم القصير: «من خلال متنزه (كوتا سكيت بارك) تقدم (شروق) خياراً نوعياً جديداً، يضاف للخيارات الكثيرة والمتنوعة التي توفرها الشارقة لسكانها وزوارها وسياحها، وبذلك يتكامل المتنزه الجديد مع الوجهات الثقافية والتراثية والبيئية والاستثمارية، التي جعلت من الشارقة واحدةً من أكثر الوجهات جذباً على مستوى المنطقة».

وأضاف القصير: «يجسد المتنزه الجديد، توجه (شروق) الدائم نحو ابتكار وجهات سياحية واجتماعية، تقدم أفكاراً مبدعة بالتعاون مع أصحاب الخبرات العالمية المميزة، فنحن نؤمن بأن تجاوز الحياة التقليدية يتمثل في تجاوز الخيارات التقليدية، وفي استحداث مساحات وأنشطة جديدة تلبي حاجة الجمهور وتطلعاته نحو ممارسة النشاطات المختلفة التي تحظى بإقبال كل الفئات من مختلف الأعمار، خاصة في ظل تمديد عطلة نهاية الأسبوع، ما سيرفع الطلب على وجهات الضيافة والترفيه والتجزئة».

من جانبه، قال داكوتا شويتز: «يسعدني التعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في مشروع متنزه كوتا سكيت بارك في شاطئ الحيرة بالشارقة، الذي سيمكن الزوار من ممارسة أنشطتهم وهواياتهم، في بيئة تراعي أعلى معايير السلامة».

وأضاف: «نتطلع للترحيب بجميع الزوار والمتزلجين من جميع أنحاء دولة الإمارات، للاستمتاع بالمشروع الجديد، وتصميمه الفريد، ومرافقه المختلفة التي تتضمن مساراً مخصصاً للأطفال يمكنهم من التسابق مع بعضهم في تجربة ممتعة».

• ابتكار وجهات سياحية واجتماعية تقدم أفكاراً مبدعة.

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