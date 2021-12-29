«دبي للاستثمار» تعلن عن الفائزين في «مسابقة المستثمرين الشباب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن الفائزين في «مسابقة المستثمرين الشباب»، التي تهدف إلى دعم الفرص المستقبلية المجزية للشباب على المدى الطويل، من خلال تعزيز المعرفة بالاستثمار المالي وسوق الأوراق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان أن المسابقة استقطبت مشاركات مكونة من 330 مجموعة، والتي تضم 1200 طالب من مختلف أنحاء العالم. واختارت لجنة التحكيم من الإدارة العليا لشركة دبي للاستثمار ثلاثة فائزين، إلى جانب أفضل متحدث في المسابقة.

وفازت مجموعة «إي بي إم أناليتكس» من مدرسة «إي بي إل» العالمية في الهند بالمركز الأول، تلتها مجموعة «يولز» من مجموعة «بيساكمن» من مدرسة الخبيرات البريطانية في أبوظبي، التي احتلت المركز الثاني، فيما جاءت مجموعة «ديسربترز» من «كوليجيو سانتو أنطونيو» في البرازيل في المركز الثالث، بينما تم اختيار أنويشا ناث، من مدرسة «جيمس ولينغتون إنترناشيونال دبي»، كأفضل متحدث في المسابقة.

وقال رئيس لجنة الاستدامة في «دبي للاستثمار»، المدير العام لشركة «دبي للاستثمار الصناعي»، محمد الرقباني، إن «المسابقة تعد خطوة إلى الأمام في إثراء الثقافة المالية، وتوضيح الأفكار المسبقة حول سوق الأوراق المالية».

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