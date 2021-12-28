"الموانئ والجمارك" تعلن عن مواعيد العمل الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اليوم، أنه اعتباراً من الأول من يناير المقبل، سيتم تغيير نظام العمل الأسبوعي في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، لتكون مواعيد العمل من يوم الإثنين إلى الجمعة، مع تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، وذلك انسجاماً مع قرار حكومة إمارة دبي الذي يتوافق مع النظام الجديد للحكومة الاتحادية.

وذكرت المؤسسة في بيان، أنها عممت قراراً، بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين والمتعاملين، تماشياً مع توجه إمارة دبي التي تواكب رؤية دولة الإمارات والرامية إلى تعزيز موقعها التنافسي عالمياً، خصوصا في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

وستقوم المؤسسة اعتباراً أول يناير 2022، بتقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف اليوم من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 بعد الظهر عدا يوم الجمعة الذي سيكون فيه نصف يوم عمل من 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

وستعمل المؤسسة على تطبيق هذه المواعيد في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين في الدوائر والسلطات التابعة لها والمتمثلة بدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتي الأمن والاستثمار.

وأكدّت المؤسسة على استمرار العمل في مركز الاتصال 800990 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي استفسارات وملاحظات متعاملي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والوحدات التنظيمية التابعة لها والمجتمع بشكل عام، بما يضمن تواجدها لخدمتهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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