«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع إسبانيا في قطاع الطاقة المتجددة

المصدر: دبي ■ وام

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، مع وفد إسباني يضم سفير إسبانيا لدى الدولة، إينيغو دي بالاسيو والمستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الإسبانية، أندريس سالينيرو، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأهم المشروعات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

واطلع الوفد خلال زيارته الهيئة على أحدث وأبرز إنجازاتها.

وأكد الطاير، أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإسبانية في مشروعات المياه والطاقة في دبي، لاسيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

من جهته، أبدى الجانب الإسباني اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

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