«مالية عجمان» تنال جائزة «المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

حصلت دائرة المالية في حكومة عجمان على جائزة «المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً في المجال المالي 2021»، وهي جائزة من ضمن قائمة جوائز «غلوبال بزنس أوتلوك» العالمية، لمساهماتها في دعم التحول الرقمي، وتوفير خيارات وقنوات دفع رقمية متميزة متنوعة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، إن التحول الرقمي في حكومة عجمان أثمر عن تسهيل وتقديم الخدمات والتطبيقات الذكية للدوائر الحكومية كافة.

وأضاف أن ما شهدناه من تطور في التقنية الحديثة، وتدشين وإطلاق العديد من الخدمات المبتكرة يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع، ويعكس جهود الدوائر الحكومية في مواكبتها للتطور المستمر.

وأشاد بجهود الموظفين في الدائرة متمنياً أن تستمر مجهوداتهم نحو العمل الجاد لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى الإمارة والدولة.

بدوره، أكد المدير العام لدائرة المالية في عجمان، مروان أحمد آل علي، أن فوز الدائرة بهذه الجائزة جاء نتيجة لاعتمادها على معايير الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف الدائرة الاستراتيجية.

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