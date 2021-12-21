توقيع اتفاقية بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وشركة "بينانس" الرائدة عالمياً بتداول العملات الرقمية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

وقعت سلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون مع "بينانس"Binance ، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوك تشين والعملات المشفرة، بهدف تأسيس منظومة متكاملة لقطاع الأصول الافتراضية تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الواعد وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل من خلال الابتكار الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة عقب الإعلان عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة لدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة التي تسعى باستمرار لتبني التوجهات والتقنيات المبتكرة في مختلف القطاعات.

وأكد سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، أن "الابتكار هو النهج الدائم لدبي، وأن تأسيس بيئة داعمة "لاقتصاد المستقبل" من شأنه تحفيز التعاون بين مختلف الأطراف، وتسريع وتيرة الابتكار في القطاع مع توفير أعلى معايير الأمان".

وأضاف المري أن الإعلان عن أول منطقة متخصصة في العالم في هذا القطاع الواعد يعكس رؤية دبي المتطورة لمجتمع رقمي شامل ومتكامل، ويعد بمثابة استجابة سريعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة بمختلف مكوناتها بحيث يمكن لمقدمي الخدمات وكافة الأطراف التي من شأنها تمكين هذه التكنولوجيا والحكومات المشاركة في إنشاء الجيل القادم من منظومة الأصول الافتراضية العالمية".

وتشكّل اتفاقية التعاون التي وقعتها سلطة مركز دبي التجاري العالمي مع "بينانس" واحدة من الركائز المهمة في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين خلق قيمة مضافة والتحكم في المخاطر، وذلك عبر توفير الفرص الاستثمارية ضمن بيئة آمنة ومنضبطة.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم منصة "بينانس" بدعم مركز دبي التجاري العالمي لتأسيس أفضل منظومة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية في العالم، وتعد "بينانس" من الشركات الرائدة في هذا المجال حيث يبلغ حجم التداولات اليومية على منصتها ما يعادل 80 مليار دولار، ويصل عدد مستخدميها حول العالم 28 مليون مستخدم، فيما وصل حجم تداول العملات الرقمية على المنصة خلال العام 2021 ما يعادل 7.7 تريليون دولار.

وتعكس الاتفاقية رؤية سلطة مركز دبي التجاري العالمي الرامية إلى ترسيخ أطر التعاون مع كافة الأطراف المتخصصة في هذه الصناعة من مختلف أرجاء العالم في ظل سعى دبي الجاد لإنشاء إطار نموذجي هو الأول من نوعه في العالم للأصول الافتراضية.

من جانبه عبر تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بينانس، عن تقديره لثقة سلطة مركز دبي التجاري العالمي في شركة "بينانس"، مؤكداً أن الرؤية المشتركة للطرفين تهدف إلى دعم جهود دبي لتبني التوجهات الاقتصادية المستقبلية بما يتضمن العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

وأضاف تشاو أن تقنيات العملات المشفرة والبلوك تشين ما زالت في بدايتها، مشيراً إلى أن هذا التعاون يستفيد من قدرات "بينانس" التقنية ورؤية دبي بعيدة المدى لوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة والداعمة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.

وتغطي الاتفاقية العديد من الجوانب بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز أطر التعاون مع الهيئات التنظيمية العالمية خلال عملية صياغة البنية التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية وذلك بهدف تمكين بورصات العملات المشفرة والشركات التي تقدم خدمات بلوك تشين، والأصول الرقمية من ممارسة الأعمال في دبي.

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