«الاتحادية للضرائب»: جاهزية عالية لنظام رد «الضريبة المضافة» للسيّاح

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب جولات ميدانية لأجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لاسترداد الضريبة للسياح في مطار دبي الدولي، للتأكد من جاهزية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، تماشياً مع استراتيجية الهيئة في تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات دافعي الضرائب، وتأكيداً على الالتزام بالعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح.

جولة ميدانية

واطلع المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، خلال الجولة، على سير خدمة رد الضريبة للسياح، ومدة الخدمة، ومدى سهولتها للسياح، مؤكداً أن مزايا الخدمات المقدمة توفّر سهولة وسرعة في إجراء رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقة تامة.

وأضاف أن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، يهدف إلى دعم القطاع السياحي في الدولة باعتباره أحد الروافد الرئيسة في اقتصادها.

وقال: «تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب التزامها المستمر في توفير خدمات نظام رد ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لأعلى معايير الأداء في العالم بما يضمن التمييز بالشفافية والدقة والسرعة في الإجراءات والآليات، ما يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهة رئيسة على خارطة السياحة العالمية».

خدمة ذاتية

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمليات، والتأكد من الجاهزية العالية للنظام، بما يشمل «أجهزة الخدمة الذاتية» التي تقدم مزايا فريدة، ومن خلالها يسترد السائح الضريبة بخطوات إلكترونية بشكل كامل.

وتم توفير الأجهزة في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، حيث يقدم السائح الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية، مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية. ويمكنه استرداد الضريبة دون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد، إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً، يكون الحد الأقصى للاسترداد لليوم الواحد 10 آلاف درهم.

ومن خلال شراكتها مع شركة «بلانيت» المزودة للخدمة، توفر الهيئة الاتحادية للضرائب «أجهزة الخدمة الذاتية» في منافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى العديد من المراكز التجارية والفنادق المشمولة بالنظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، حرصاً من الهيئة على تقديم تسهيلات تُثري من تجربة المتعاملين، وتتيح خيارات أكثر أمام السياح عبر وسائل وآليات متنوّعة.

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