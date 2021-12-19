«ديوا الرقمية» تضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات أخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: دبي ■ وام

وضع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ورئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ستيفن يي، حجر أساس المرحلة الأولى لأكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مصمم للحصول على شهادة «Tier-III» من معهد «أب تايم» وتنفذه شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% وستتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميغاواط.

حضر مراسم وضع حجر الأساس نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، المهندس مروان بن حيدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في «ديوا الرقمية»، المهندس وليد بن سلمان، وعضو مجلس إدارة مجموعة «ديوا الرقمية»، مطر المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، محمد بن سليمان، والرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» بدولة الإمارات، جيري ليو، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سعيد الطاير، إن «وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يؤكد المضي بثقة نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030 من خلال تطوير حلول مبتكرة وصديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية، وسيتيح مركز البيانات الأخضر الذي تنفذه شركة مورو الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة الفائقة للوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما سيساعد المؤسسات على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بها والحد من بصمتها الكربونية». يُذكر أن هذا المركز يُعد ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة «مورو» بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي، وسيقدم المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

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