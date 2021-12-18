«فولكارت» تفتتح أوّل مكتب دولي لها في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت «فولكارت»، وهي شركة إنشاءات تتخذ من مدينة إزمير مقراً رئيساً لها، وإحدى العلامات التجارية المرموقة في تركيا، أول مكتب دولي لها في إمارة دبي. وبحضور عدد كبير من المستثمرين في مجال التطوير العقاري، أُقيم حفل الافتتاح في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» في دبي، واستضافت الأمسية مديرو شركة «فولكارت» التنفيذيون، من تركيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سايا جروب»، جيم منجي، ورئيس مجلس ادارة شركة «فولكارت»، مسعود سنجاق، ومدير عام شركة «فولكارت»، متين سنجاق، الذي قام بتقديم كلّ من شركات المجموعة ومدينة إزمير للمستثمرين من دبي لعرض فرص الأعمال في تركيا. وحضر الأمسية من الإمارات، محمد عبدالكريم جلفار، وأحمد عبدالكريم جلفار، وأوزجور كايا، وإدريس ديميرهان، وسيتم قريباً افتتاح فرعين آخرين في مدينتي برلين وكولون بألمانيا. بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالحضور من محمد جلفار، وجيم منجي الذي شدد على الميزات المتبادلة التي يمكن اكتسابها من خلال التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا. كما سلّط الضوء على الثروة التاريخية والثقافية التركية الفريدة، وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، وذكّر بأن حجم صادرات تركيا تجاوز مبلغ 221 مليار دولار أميركي خلال فترة الـ12 شهراً الماضية.

من ناحيته، أعرب مسعود سنجاق، عن سعادته بافتتاح مكتب فولكارت في مدينة دبي، واعتبر هذا الافتتاح خطوة مهمّة تمثل إنجازاً في سبيل تحقيق مبيعات عالمية. وأكّد أن الأخلاق والاستدامة والوعي بالابتكار هي النقاط الأساسية التي ترتكز عليها الشركة العائلية، وأيّد عزمهم على إضافة قيمة لمستثمريهم من خلال تشييد مبانٍ عالمية وذات تقنيات متطوّرة وصديقة للبيئة.

كما شارك متين سنجاق، تفاصيل 16 مشروعاً مكتملاً وثمانية مشروعات تحت الإنشاء في إزمير، وتتجاوز قيمتها الإجمالية 25 مليار ليرة تركية. وأكّد سنجاق أن «فولكارت» مستعدة لعقد اتفاقات تعاون جديدة، ودعا المستثمرين إلى إزمير، التي تتمتّع بإمكانات كبيرة للاستثمار.

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