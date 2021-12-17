طيران الإمارات تُكمل أسطولها A380 باستلام الطائرة 123.. فيديو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلمت طيران الإمارات اليوم طائرتها 123 إيرباص A380 العملاقة. وتعد الطائرة الجديدة، المسجلة A6-EVS، الأخيرة التي تنضم إلى الأسطول من هذا الطراز، ما يمثل علامة فارقة أخرى في التزام طيران الإمارات الثابت نحو البرنامج منذ 21 عاماً.

ويُعدّ تسلم طيران الإمارات طائرة جديدة وسط جائحة عالمية غير مسبوقة تأكيداً جديداً على تفاؤلها بتعافي الصناعة وعودة الطلب القوي على السفر.

وكانت طيران الإمارات أول ناقلة تقدمت بطلب لشراء طائرة A380 في معرض فارنبره الجوي 2000 عندما كانت الطائرة لا تزال تُسوّق على أنها A3XX. وأعقب ذلك تعزيز الالتزام وطلب 15 طائرة أخرى خلال معرض دبي للطيران 2001، وذلك في خطوة جريئة بعد بضعة أسابيع فقط من أحداث 11 سبتمبر (أيلول) التي شكلت تحدياً غير مسبوق للصناعة العالمية.

وشكّل التزام طيران الإمارات عنصراً حاسماً في إطلاق البرنامج الذي جمع لاعبي الطيران الأوروبيين وسلسلة التوريد العالمية لتطوير وتسويق أكبر طائرة تجارية في العالم بطابقين كاملين ومساحة داخلية فسيحة للمقصورة.

واستأثرت الطائرة A380، منذ انطلقت إلى الأجواء، باهتمام واختيار المسافرين، وذلك بفضل تصميماتها الداخلية الهادئة والواسعة والمريحة.

وقال رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك: "تحظى طائرة A380 بمكانة خاصة من نواح عدّة. فقد منحتنا في طيران الإمارات الفرصة لإعادة تعريف تجربة السفر، وخدمة الطلب بكفاءة في المطارات ذات الطاقة المحدودة، وتعزيز نمو شبكتنا. وسوف تبقى طائرة A380 المنتج الرئيسي لنا وركيزة أساسية لخطط شبكتنا في السنوات المقبلة".

وأضاف السير تيم كلارك قائلاً: "الطائرة التي نستقبلها اليوم مجهزة بأحدث منتجات المقصورة، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة. وعندما نقارنها بأول طائرة A380 تسلمناها في عام 2008، سنرى عدداً لا يحصى من التحسينات والترقيات التي استثمرنا فيها لضمان تجربة فريدة لا تنسى لطائرة الإمارات A380. ونشكر في هذا المقام شركة إيرباص وجميع شركائنا في البرنامج على تمكيننا من دفع عجلة التقدم وإطلاق العديد من المبتكرات الرائدة الأولى في الصناعة على طائرة الإمارات A380، والأهم من ذلك، تقديم أفضل منتج لعملائنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص غيوم فوري: "تركت الطائرة A380 أثراً طيباً في حياة العديد من الركاب بإرساء معايير جديدة فيما يتعلق بتجربة الطيران والسفر. وأنا على ثقة من أنها ستواصل القيام بذلك لسنوات مقبلة مع طيران الإمارات، التي تواصل تقديم خدمات ومنتجات جديدة تتيح للركاب حول العالم اختبار الميزات الفريدة لطائراتها A380. ويسرني، بالنيابة عن جميع فرق إيرباص، أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرة A380 في العالم، على ثقتها وشراكتها الراسخة معنا".

وتحتوي أحدث طائرات الإمارات A380 على آخر المنتجات المتميزة، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الخاصة وحمّامي الشاور سبا والصالون الجوي ومقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الترفيه الجوي وأفضل شاشات شخصية في الأجواء ومحتوى ترفيهي لا يضاهى.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت، خلال معرض دبي للطيران 2021 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن برنامج تحديث رئيسي يتضمن تجهيز 52 من طائراتها A380 العاملة حالياً بقمرة الدرجة السياحية الممتازة وغيرها من التحسينات، مما يؤكد استمرار التزام الناقلة بإبقاء تجربة A380 الأفضل في الأجواء.

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