التضخم السنوي في الدولة يواصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.9%، وهو ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بعد تراجع استمر 31 شهراً.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لارتفاع أسعار 9 مجموعات سلعية وخدمية رئيسة تشكل 56.4% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وهي مجموعات النقل، والتعليم، والترويح والثقافة، والمعدات المنزلية، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية، والفنادق والمطاعم، والاتصالات، والتبغ.

وتفصيلاً، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 1.9% في ثالث ارتفاع للتضخم، للشهر الثالث على التوالي، بعد تراجع استمر 31 شهراً.

وكان معدل التضخم قد حقق أول ارتفاع له على أساس سنوي منذ 31 شهراً، خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 0.5% ثم واصل الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي ليرتفع بنسبة 1.2%. وأوضح المركز، في تقرير «التضخم أكتوبر 2021»، الذي أصدره، أمس، أن الرقم القياسي العام قد ارتفع إلى 108 نقاط تقريباً في أكتوبر الماضي مقابل 106 نقاط تقريباً في شهر أكتوبر 2020. ولفت إلى أن ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لارتفاع أسعار 9 مجموعات سلعية وخدمية رئيسة تشكل 56.4% من إجمالي إنفاق المستهلكين. وأشار إلى ارتفاع مجموعة النقل التي تشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين بنسبة 15.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة التي تشكل 3.2% من إنفاق المستهلكين بنسبة 13.9%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة التعليم التي تشكل 7.7% من إنفاق المستهلكين بنسبة 0.3%، ومجموعة المعدات المنزلية التي تشكل 5.6% من الإنفاق بنسبة 1.2%، وأسعار مجموعة التبغ التي تشكل 0.3% من الإنفاق بنسبة 0.9%، ومجموعة المواد الغذائية التي تشكل 14.3% من الإنفاق بنسبة 1.9%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة الرعاية الصحية التي تشكل 1.4% من الإنفاق بنسبة 0.4%، ومجموعة الفنادق والمطاعم التي تشكل نسبة 4% من الإنفاق بنسبة 1.9%، ومجموعة الاتصالات التي تشكل 5.4% من الإنفاق بنسبة 0.2%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار 3 مجموعات سلعية وخدمية على أساس سنوي بنسب متفاوتة، هي أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي انخفضت بنسبة 3.3%، ومجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة سلع متنوعة بنسبة 1.3%.

إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.7% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق. وأوضح التقرير أن جميع إمارات الدولة سجلت ارتفاعات في معدل التضخم راوحت بين 0.63% و0.72%.

• التضخم حقق أول ارتفاع على أساس سنوي منذ 31 شهراً، خلال شهر أغسطس الماضي.

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