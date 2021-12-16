«تزوّد بالوقود واربح».. «إينوك» تمنح عملاءها فرصة الفوز بسيارات وجوائز نقدية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتفي مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، بالنسخة الـ27 من «مهرجان دبي للتسوّق»، عبر تنظيم العديد من السحوبات التي تتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز قيمة تضم 73 سيارة وجوائز نقدية تزيد قيمتها على 530 ألف درهم.

وللمرة الأولى على الإطلاق، وحتى تاريخ 29 يناير 2022، تضيف «إينوك» تعبئة الوقود إلى قائمة عروضها الترويجية، إذ أصبح بإمكان العملاء الذين ينفقون 75 درهماً أو أكثر لتزويد سياراتهم بالوقود من أي من محطات (إينوك أو إيبكو) المشاركة في السحوبات الكبرى للفوز بسيارة «نيسان».

وستشهد السحوبات توزيع 40 سيارة على الفائزين المحظوظين، منها «نيسان كيكس» و«نيسان إكس-تريل» و«نيسان إكس-تيرا» و«نيسان باترول». وغير ذلك، يحصل العملاء الذين ينفقون 25 درهماً أو أكثر في متاجر «زووم» و50 درهماً حداً أدنى مقابل خدمات غسيل السيارات أو تغيير الزيوت أو أي خدمات أخرى من «أوتو برو» على قسائم للمشاركة في «سحوبات نيسان الكبرى». وتقدم «إينوك» للعملاء الذين يشترون باقات تعبئة الرصيد من «نول» أو «دو» أو «اتصالات» أو «سالك»، ثلاثة قسائم للمشاركة في السحب على سيارة «نيسان»، إضافة إلى ست قسائم للعملاء الذين يشترون باقات عروض «إكسبو 2020 دبي»، وبالتالي تعزيز فرصهم في الفوز.

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