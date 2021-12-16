تفاهم بين «راكز» و«دبي التجاري» لدعم الأعمال وتوفير حلول مصرفية ومالية

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

وقّعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري، لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى منح عملاء «راكز» تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يتيحها بنك دبي التجاري لدعم رحلة أعمالهم في «راكز».

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، رامي جلّاد، والرئيس التنفيذي لـبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، والتي بموجبها يمكن لعملاء «راكز»، الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي التجاري، والتي تشمل فتح حسابات مصرفية تجارية بكل أريحية وسهولة، والحصول على حلول مالية مبتكرة، وغيرها من الخدمات المصمّمة حسب الطلب والتي يُشرف عليها مديرو علاقات مخصّصون لخدمة عملاء «راكز».

وقال رامي جلّاد: «ستلعب هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري دوراً كبيراً في تحقيق أهدافنا الرامية إلى إتاحة جميع الخدمات في متناول عملائنا بمنتهى السرعة والسهولة، وكذلك طرح المزيد من المبادرات التي تصب في مصلحة المستثمرين».

من جانبه، قال بيرند فان ليندر: «تُشكل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الدولة. وقد أولت حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني».

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