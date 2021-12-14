إنفاق المتسوّقين عبر الإنترنت بالإمارات الأعلى في المنطقة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

كشفت «سي إن إن بي CNNB»، المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية مباشرة إلى المستهلك، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن نتائج تقريرها لعام 2022 الخاص بالتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشير التقرير إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 50 مليار دولار (183.5 مليار درهم) خلال العام المقبل.

وبيّن التقرير أن الإنفاق من قبل المتسوّقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات، يعد الأعلى في المنطقة، حيث يصل معدل الإنفاق إلى 1648 دولاراً (6048 درهماً) للفرد الواحد، لافتاً إلى أن 91% من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحوا يدعمون التحوّل الرقمي وسيستمرون في التسوّق الإلكتروني، وأن نسبة 73% أصبحوا يتسوّقون أكثر عبر الإنترنت منذ بدايات الجائحة.

وأشار 68% من العملاء في مصر، و67% في الإمارات إلى أنهم يفضلون التسوّق من العلامات التجارية التي تستخدم مكونات مستدامة، وعبوات قابلة لإعادة التدوير وعملية تصنيع صديقة للبيئة مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 50%.

ويتطلع المتسوّقون في المنطقة نحو مدفوعات الكترونية آمنة وسلسة، حيث أن أكثر من 60% يؤمنون بأن الدفع الآمن هو أمر أساسي للحصول على تجربة تسوّق سلسة وممتعة للغاية. وأكد التقرير أن مسار نمو التجارة الإلكترونية يبلغ سنوياً نحو 38%.

وجمعت «سي إن إن بي»، أحدث الأبحاث والاتجاهات السائدة عن الوضع الحالي للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها المحتمل بحلول عام 2022.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سي إن إن بي»، نيكولاس برايلانتس: «يشهد العالم تطوراً سريعاً في التجارة الإلكترونية وسيكون 2022 عاماً ذهبياً بالنسبة للعلامات التجارية القادرة على جذب العملاء من المتسوّقين عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار في عام 2022، مع اعتماد نهج التسوّق عبر الإنترنت، والحصول على التمويل الرقمي، وتحسين العمليات اللوجستية وتوسيع نطاق خدمات التوصيل، فضلًا عن تبني العلامات التجارية استراتيجية التسويق مباشرةً إلى المستهلك».

وأضاف أن «التوصيل خلال اليوم نفسه، ومعالجة البضائع المرتجعة بكفاءة، من ضمن أهم الأولويات لتحقيق تجربة عملاء ناجحة، فالتخزين الآلي، وآلية الاسترجاع، وتعزيز تجربة العملاء، وتوافر المخزون الذكي، والتفاعل الحقيقي، والتقاط الصوت والبصر، وآلية الروبوتات، تعتبر بعض الاتجاهات التي يجب البحث عنها بين حلول التجارة الإلكترونية والتخزين والخدمات اللوجستية في عام 2022».

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