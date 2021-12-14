%92 من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات واثقون بفرص النمو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات 2021، الذي أعدّته شركة «كى بي إم جي»، أنّ 92% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة واثقون بفرص النمو المتاحة حالياً مقارنة بنسبة 82% لنظرائهم حول العالم، فيما أشار 88% من قادة الأعمال التجارية المحلية إلى تفاؤلهم حيال نمو شركاتهم.

وتبيّن من التقرير أن قادة الأعمال في الإمارات يعتقدون أن استراتيجيات النمو غير العضوي (القائم على الدمج) ستلعب دوراً حاسماً في تطوير أعمالهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، أشار سبعة من بين 10 رؤساء تنفيذيين (نحو 68%) إلى أنهم سيتجهون في المقام الأول إلى عمليات الدمج والاستحواذ (36%) والتحالفات الاستراتيجية مع أطراف أخرى (20%) والمشروعات المشتركة (12%) لتحقيق النمو.

وعلاوة على ذلك، سيكون الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات عاملين مهمين لتحفيز الابتكار الرقمي.

وتُعزى التطلعات المستقبلية الإيجابية إلى استراتيجية الاستجابة الفعالة لجائحة «كوفيد-19»، التي اعتمدتها الإمارات من خلال فرض التدابير الوقائية والتأكيد على أهمية برنامج التطعيم، إلى جانب جهود نشر الوعي والتدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، حيث أسهمت تلك التدابير في تمكين الدولة من التغلب على الأزمة.

ونتيجة لذلك، تحسنت نظرة المستثمرين للسوق المحلية كثيراً بفضل التحديثات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، بما في ذلك التأشيرات الجديدة وطويلة الأجل.

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