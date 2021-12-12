مشروع تحت الإنجاز.. «داماك لاجونز».. «ثماني عجائب من البحر الأبيض المتوسط»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد «داماك لاجونز» أحدث مجتمع سكني من تطوير «شركة داماك العقارية»، وهو مشروع فاخر يوفر نموذجاً جديداً للحياة العصرية بخصائص فريدة تتجسد في مفهوم «ثماني عجائب من البحر الأبيض المتوسط».

يقع «داماك لاجونز» بالقرب من مشروع «داماك هيلز»، ويقدم إلى سكانه تحفة معمارية تضم ثماني مدن مستوحاة من جمال المدن والدول المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، وتضم القائمة كلاً من: البندقية، المغرب، سانتوريني، كوستا برافا، نيس، مالطا، الأندلس وبورتوفينو.

وسيتم بناء وحدات الفلل ومنازل «تاون هاوس» بتصاميم جمالية، وستظهر كل مدينة بإطلالة فريدة معززة بمجموعة من المرافق التي توفر أعلى مستويات الراحة.

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