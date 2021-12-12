الإمارات تشارك في اجتماع لـ«مجموعة العشرين»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة إندونيسيا لعام 2022، والذي عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين، كما تم التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة «كوفيد-19»، وتقييم أبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض أولويات «مجموعة العشرين» المتعلقة بموضوعات الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية، وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.

وأكد الخوري خلال مداخلته في الاجتماع، أهمية إيجاد وسائل أكثر فعالية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، والتأكد من مواصلة دعم قطاعات الأعمال، والمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت اتبعت نهجاً استباقياً وواضحاً لتحقيق ذلك على ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية، والتي بلغت قيمتها نحو 93 مليار دولار، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.

وفي ما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، أوضح الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه إلى ضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول. وأشار سعادته إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة.

• الاجتماع ناقش تقييم التعافي الاقتصادي من «كوفيد-19»، وأبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي.

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